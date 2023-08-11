Отец Фриске отказался от суда с Шепелевым

Отец Фриске отказался от суда с Шепелевым
Жанна Фриске. Фото: Gennadii Usoev/ Russian Look/ Globallookpress.com
Дедушка долгое время мечтал увидеться с внуком - ради него и принял такое решение

Отец покойной российской певицы Жанны Фриске Владимир признался, что не хочет судиться с Дмитрием Шепелевым из-за внука Платона. Напомним, после смерти знаменитой артистки в звездной семье произошел раскол, и вдовец певицы запретил родителям Фриске видеться с внуком. 

Долгие годы отец Фриске и Джмитрий Шепелев публично враждовали и поливали друг друга грязью, судились и выясняли отношения, а Платон был словно спрятан от людских глаз. Сейчас мальчик вырос и уже делает решительные шаги в музыке. Отец мальчика понял, что бесконечно прятать ребенка попросту глупо и начал выкладывать в Сеть его фото и видео. 

Отец Фриске доволен и этим. Он решил отстать от Шепелева ради психологического спокойствия внука. Он уверен, что Платон вскоре сам захочет увидеться с родными бабушкой и дедушкой. 

"Я не представляю даже, как я пришел бы суд. Если там у Платона бы спросили, хочет ли он быть с бабушкой и дедушкой, а он ответил бы: ''Я их не знаю'', или еще что-то подобное, я бы этого точно не выдержал", – признался отец Фриске. 

Напомним, певица Жанна Фриске умерла восемь лет назад после непродолжительной борьбы с раком головного мозга. Артистка родила сына Платона, после чего сразу заболела и вскоре скончалась. 

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Источник: Prozvezd ✓ Надежный источник
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