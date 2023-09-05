Появление плюнувшего в Россию Шепелева на ТВ обернулось скандалом

Появление плюнувшего в Россию Шепелева на ТВ обернулось скандалом
Дмитрий Шепелев. Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Ведущий обзавелся новой работой

Казалось, что экс-возлюбленный покойной Жанны Фриске с телевидением завязал. После того, как ведущий нелестно высказался в адрес родины, с экранов он исчез. А вместе с тем столкнулся с критикой, так как многие его поступок посчитали плевком в родину.

Впрочем, Дмитрию Шепелеву есть, чем заняться. Он создал образ идеального отца, ведь в его микроблоге можно часто увидеть снимки детей, которых у него, к слову, трое. С ними и новоиспеченной женой он проводит много времени.

Однако, как оказалось, Дмитрий Шепелев вернулся к работе на ТВ. На личной странице в соцсетях артист заявил о скором появлении на экранах. Стало известно, что бывший муж Жанны Фриске будет ведущим нового шоу "В кругу друзей" на канале "Россия-1". 

Такой камбек обернулся скандалом. Многие не понимают, как ведущий, плюнувший в Россию, вернулся на телевидение. Как после этого артиста пустили на федеральный канал для многих остается загадкой. 

"Проблема с памятью была бы наиболее удачным вариантом. Хуже, если все все помнят и знают. А делают намеренно и с пониманием", – отметило издание "Абзац".

Раннее "Утро.ру" писало о том, что отец Фриске плюнул в новую семью Шепелева.

Источник: Телеграм ✓ Надежный источник
По теме

В Кремле поставили на место охамевшего Пашиняна

Премьер-министр Армении начал заговариваться

Массовая мобилизация в сентябре: военный эксперт дал оценку

В Сети много противоречивой информации

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей