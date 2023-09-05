Появление плюнувшего в Россию Шепелева на ТВ обернулось скандалом

Ведущий обзавелся новой работой

Казалось, что экс-возлюбленный покойной Жанны Фриске с телевидением завязал. После того, как ведущий нелестно высказался в адрес родины, с экранов он исчез. А вместе с тем столкнулся с критикой, так как многие его поступок посчитали плевком в родину.

Впрочем, Дмитрию Шепелеву есть, чем заняться. Он создал образ идеального отца, ведь в его микроблоге можно часто увидеть снимки детей, которых у него, к слову, трое. С ними и новоиспеченной женой он проводит много времени.

Однако, как оказалось, Дмитрий Шепелев вернулся к работе на ТВ. На личной странице в соцсетях артист заявил о скором появлении на экранах. Стало известно, что бывший муж Жанны Фриске будет ведущим нового шоу "В кругу друзей" на канале "Россия-1".

Такой камбек обернулся скандалом. Многие не понимают, как ведущий, плюнувший в Россию, вернулся на телевидение. Как после этого артиста пустили на федеральный канал для многих остается загадкой.

"Проблема с памятью была бы наиболее удачным вариантом. Хуже, если все все помнят и знают. А делают намеренно и с пониманием", – отметило издание "Абзац".

Раннее "Утро.ру" писало о том, что отец Фриске плюнул в новую семью Шепелева.