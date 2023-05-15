Раскрыто нахождение пропавшего с экранов ТВ Шепелева

Вдовец Жанны Фриске нашел себе новую работу

Некоторое время назад Дмитрий Шепелев пропал из телевидения. В соцсетях начали поговаривать, что ведущего уволили и тот начал жить за счет наследства, оставленного покойной Жанной Фриске – но не тут-то было.

Журналисты узнали, что Шепелев занимается активным построением карьеры "за кадром". Оказалось, что Дмитрий продюсирует один из проектов на федеральном ТВ – передача с образовательным уклоном. Да так увлечен делом, что решил пойти учиться в свои 40 лет. Проходит в Москве курсы по бизнес-продюсированию проектов.

"Так что не переживайте за него и не верьте сплетням – есть у него работа", – заверил журналистов "Комсомолки" один из источников, знакомых с ситуацией.