Юрист рассказал о передаче сына Фриске и Шепелева дедушке

Юрист рассказал о передаче сына Фриске и Шепелева дедушке
Жанна Фриске. Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ Globallookpress.com
Дедушка и бабушка восемь лет не видели ребенка

Безутешный отец покойной Жанны Фриске вот уже восемь лет мечтает увидеть своего родного внука Платона. После смерти артистки семья разругалась из-за денег и взаимных претензий, после чего мальчика взял под опеку отец, ведущий Дмитрий Шепелев. Он запретил родителям Жанны Фриске видеться с внуком, и с тех пор родственники судятся. 

После смерти Жанны Фриске Дмитрий Шепелев женился на дизайнере Екатерине Тулуповой. Сына ведущий забрал себе. Позже в паре родился еще один общий ребенок. Однако Платона дед так и не видел. 

Правозащитник Алексей Моисеев рассказал, почему идея Владимира Фриске отсудить внука у отца изначально провальна. Рассчитывать на опеку над внуком отцу Фриске не приходится, так как в российской судебной системе нет пунктов, позволяющих отнять права на воспитание ребенка у социально активного родителя.

"Дмитрий Шепелев не является изгоем общества. К тому же, при выборе опекуна, учитываются и физиологическое состояние, и жилищные условия, и другие факторы, что также не играет на руку бабушке и дедушке", – рассказал правозащитник. 

Кроме того, правозащитник уверен, что если заседание по делу об опеке над ребенком все де состоится, право решать могут и вовсе отдать самому Платону, которому сейчас уже десять лет. Без его мнения такие вопросы уже не решаются. 

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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