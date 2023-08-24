Психолог предупредила о риске: что грозит сыну Фриске из-за конфликтов в семье

Психолог предупредила о риске: что грозит сыну Фриске из-за конфликтов в семье
Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске. Фото: Pravda Komsomolskaya/www.globallookpress.com
Эксперт разобрала всю ситуацию с Шепелевым

Владимир Фриске уверен, что телеведущий Дмитрий Шепелев настраивает внука Платона против родни со стороны матери, покойной Жанны. По словам психолога Гули Гуляевой, конфликтная ситуация негативно отражается на психике Платона – как и всякий ребенок, он восприимчив к обстановке, царящей среди взрослых.

Более того, конфликты влияют на социализацию детей. Ребенок может начать проецировать поведенческие аспекты в отношениях с другим окружением – из-за чего рушатся здоровые отношения через некоторое время.

Семья, напомнила Гуляева – основная среда для обучения социальным навыкам и ценностям. Негатив в такой среде порождает чувство тревоги, обиду и страхи. Часто – повышенное агрессивное поведение. Важно общаться со всеми родственниками для укрепления самооценки. Здоровая обстановка в семье – залог здоровой психики и развития ребенка.

Остается только надеяться, указала специалист, что Шепелев с родителями Фриске помирятся и осознают, что детские чувства и интересы не менее важны.

К слову, ранее Владимир Фриске заявлял, что не намерен судиться с Шепелевым.

Источник: Passion.ru ✓ Надежный источник
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