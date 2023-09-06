Шепелева погнали с "России 1" после критики СВО

Ведущий может лишиться всего

Российский ведущий Дмитрий Шепелев после смерти жены Жанны Фриске словно ушел в тень. О нем было слышно только в рамках скандальных сводок о судах с отцом певицы из-за прав на воспитание сына Платона, а также из-за денег, собранных на лечение звезды. Родственники поливали друг друга грязью и предъявляли взаимные претензии. Казалось, что о профессиональной карьере Шепелева и вовсе забыли, ведь когда-то он был ведущим на телевидении... И вот, 9 сентября на "России 1" анонсировали шоу с его участием.

Однако все не так гладко. В жизни Дмитрия Шепелева случился новый неприятный поворот. В Госдуме призвали уволить его за осуждение спецоперации. Первый зампред комитета по культуре Елена Драпеко резко раскритиковала решение "России 1" допустить до эфира такого человека.

"Я бы назвала это двуличностью руководства канала, которое пригласило Шепелева участвовать в программе", – заявила парламентарий.

Она добавила, что Шепелев может понести наказание по закону за свои скандальные слова о спецоперации, если это будет доказано. Представитель Госдумы призвала правоохранительные органы разобраться в вопросе.

Напомним, сразу после начала спецоперации Дмитрий Шепелев написал в своем аккаунте о том, что ему страшно за своего ребенка, которого он отвел утром в детсад. При этом, по его словам, на Украине родители и вовсе не смогли это сделать, ведь были вынуждены прятаться в бомбоубежище.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что юрист оценил шансы Владимира Фриске на воспитание Платона.