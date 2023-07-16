В черных списках спецслужб: Лепс нажил себе смертельно опасных врагов

В черных списках спецслужб: Лепс нажил себе смертельно опасных врагов
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Артист уже опасается за безопасность семьи

Скандалы в мире шоу-бизнеса не утихают. На этот раз в центре внимания оказался известный певец Григорий Лепс. Как сообщают источники, он находится в чёрном списке спецслужб и находится под постоянным наблюдением.

Певец неоднократно жаловался на то, что его дочь вызывали на допросы и что он сам ощущает постоянное давление со стороны правоохранительных органов. Однако, до сих пор не было ясно, почему Лепс так заинтересовал спецслужбы.

Дрессировщик Эдгар Запашный, выступивший в интервью на ютуб канале, рассказал, что Лепс до сих пор интересен ФБР и скорее всего это связано с его четкой патриотической позицией. Как известно, певец открыто выражал свою поддержку России и её главе Владимиру Путину.

В то же время, представители Лепса отказываются комментировать ситуацию и утверждают, что это всего лишь слухи. Однако, многие фанаты певца уже начали выражать своё недовольство и требуют объяснений от самого Лепса.

Некоторые даже уверены, что это может негативно сказаться на карьере певца. Однако, пока официальной информации нет, и фанаты остаются в неведении. Но одно можно сказать точно – скандал вокруг Григория Лепса только начинается, и его последствия могут быть непредсказуемыми.

Источник: Blitz ✓ Надежный источник
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