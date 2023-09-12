"Дальше только хуже": вернувшийся на ТВ после критики СВО Шепелев взбесил коллег

"Дальше только хуже": вернувшийся на ТВ после критики СВО Шепелев взбесил коллег
Дмитрий Шепелев. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Ведущий не понимает, как Дмитрий умудрился добиться работы на телеканале после такого поступка

В прошлом году вдовец Жанны Фриске Дмитрий Шепелев опубликовал ролик с признанием о грусти от происходящего: ведущий отказался поддерживать специальную операцию. Многие коллеги и зрители запомнили слова Дмитрия, которые припоминают ведущему при удобном случае.

Недавно Шепелев напоролся на критику от журналиста Михаила Шахназарова, разъярившегося от того, что кто-то посмел вернуть оскандалившегося ведущего на ТВ. Сам Шепелев, по его словам, не способен научить ничему хорошему. И чем руководствовались "дяди в кабинетах", желавшие вернуть его в программу – совершенно непонятно.

Михаил напомнил, что сам Дмитрий призывал россиян каяться за все плохое и хорошее – а затем сам пропал со всех радаров. К слову, Шепелев работал и на украинском ТВ. Даже вел "Рассмеши комика", где отметился Владимир Зеленский во времена своей карьеры шоумена.

Теперь же вдовец Жанны Фриске будет рассказывать россиянам про животных. Налицо вся бездарность действующей системы в российском шоу-бизнесе, считает Шахназаров. В Штатах, считает Михаил, пробиваются за счет таланта – а объект критики, уверен журналист, является совершенно противоположным примером.

"Все благодаря клановости, лобби или связям", – критикует Шахназаров телевидение.

Кстати, Дмитрий давно пытался вернуться на ТВ. До этого вел передачу об отношениях родителей с детьми. На критику Шахназарова пока что никак не реагировал.

А до этого возвращением Шепелева на ТВ успела возмутиться актриса Яна Поплавская.

Источник: RuTube ✓ Надежный источник
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