Стало известно отношение Шепелева к Украине: своей позиции не скрывал

Стало известно отношение Шепелева к Украине: своей позиции не скрывал
Дмитрий Шепелев. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Приходько рассказала, что думает о бывшем коллеге на самом деле

В отличие от некоторых коллег по цеху, Дмитрий Шепелев не может похвастаться безупречной репутацией. Последние годы вся страна активно обсуждает его скандал с семьей покойной супруги – известной певицы Жанны Фриске. Родственники артистки отзываются о зяте не лучшим образом, и часть публики с ними согласна. Не самое приятное мнение о ведущем сложилось и у его некоторых его коллег.

Несколько дней назад о Дмитрии Шепелеве нелицеприятно высказалась актриса Яна Поплавская. "Красная шапочка" возмутилась, что ведущий возвращается на российское телевидение, хотя ранее заискивал перед Украиной. А накануне всю подноготную вдовца Жанны Фриске раскрыла известная украинская певица Анастасия Приходько.

Артистка заявила, что знает Шепелева давно. При этом ничего хорошего сказать о бывшем коллеге она не может. По словам звезды, телеведущий готов буквально на все, чтобы достичь желаемого.

"Довольно близко знаю этого слизняка... Скажу одно – человек, который продаст свою маму за деньги", – высказалась Приходько.

Также поведение Дмитрия Шепелева осудил популярный украинский ведущий Анатолич. Шоумен заявил, что познакомился с вдовцом Фриске в 2006 году. В то время, по словам Анатолича, его российский коллега не скрывал своей позиции и открыто говорил о любви к Украине. Теперь же, по мнению радиоведущего, Шепелев противоречит собственным словам.

Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
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