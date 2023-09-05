Звезда ТНТ раскрыла ужасы работы в КВН

Звезда ТНТ раскрыла ужасы работы в КВН
Варвара Щербакова. Фото: соцсети
Это были тяжелые времена

Звезда шоу "Женский стендап" на ТНТ Варвара Щербакова родилась в Хабаровске. До участия в проекте работала в Премьер-лиге КВН в составе команды "Женская сборная Хабаровского края". Также она была участницей телевизионной Премьер-лиги КВН в 2017 году. 

Щербакова признавалась, что играла в "тысячах команд КВН", из которых она выделила "Лионель Месси" и "Женская сборная Хабаровского края". Казалось, что карьера юмористки идет только в гору, но в свежем интервью она неожиданно призналась, что работа в КВН была для нее невыносимой. По словам Щербаковой, это был сложный этап ее жизни. 

Тогда она жила в одной комнате с другими коллегами, денег было ужасно мало, не хватало даже на еду. Спать приходилось очень мало, элементарно чтобы выжить. 

"Тогда это было действительно очень жестко", – отметила Щербакова. 

Несмотря на все сложности, юмористка очень сдружилась с коллегами и была с ними на одной волне. Что же касается современного ТВ, то Щербакова уе не считает КВН таким популярным. По ее мнению, век этой программы закончился.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что российский актер и шоумен Стас Ярушин назвал КВН адом

Источник: Надкаст • Требует проверки

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