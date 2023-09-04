"Я проходил все стадии": Стас Ярушин назвал КВН "адом"

"Я проходил все стадии": Стас Ярушин назвал КВН "адом"
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущий рассказал правду о Клубе веселых и находчивых

О Стасе Ярушине вся страна узнала, когда он был участником КВН. То время актер вспоминает с теплотой, ведь благодаря проекту Александра Маслякова он начал зарабатывать большие деньги. Но ради хорошего дохода артисту приходилось переживать многое.

В недавнем интервью 42-летний Ярушин назвал КВН "адом", но в хорошем смысле. Мол, это было отличное движение, которое для большинства участников стало социальным лифтом. "Я проходил все стадии", – рассказал Стас, не скрывая некоторые негативные моменты той работы.

По словам звезды сериала "Универ", во время гастролей участники КВН жили, как правило, в грязных отелях, в которых были тараканы. Приходилось экономить на еде – например, употреблять лапшу быстрого приготовления и колбасу. "Но этот ад был прекрасный", – пояснил актер.

Ранее стало известно о возвращении сериала "Универ" на телеэкраны. Помимо Стаса Ярушина, в новом сезоне появятся Виталий Гогунский, Анна Хилькевич, Александр Мартынов и другие звезды полюбившегося зрителям шоу. Настасья Самбурская отказалась от съемок в продолжении сериала. Но почему? Подробнее об этом писало "Утро.ру". 

Источник: VK / Макарена (50 вопросов) ✓ Надежный источник
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