"Перестали звать куда-либо": обнищавшую звезду "Универа" оклеветали

Актер, сыгравший ботаника в известном сериале, стал заложником одной роли

Александр Мартынов прославился после того, как сыграл ботаника Валю Будейко в сериале "Универ". Это единственная большая роль 40-летнего актера. Интересных предложений артист не получает, его зовут лишь сниматься в продолжении нашумевшего сериала. Скоро на экраны выйдет "Универ. 13 лет спустя".

Мартынов стал заложником одной роли, и главный минус в этом – отсутствие дохода. В недавнем интервью актер признался, что начинает нервничать, когда сидит без работы. Александр настолько обнищал, что с удовольствием согласился на съемки в продолжении "Универа", ведь ипотеку надо выплачивать до 2034 года...

Артист объяснил, что не получает роли в том числе из-за слуха о его большом гонораре. Но мужчину оклеветали. "Перестали звать куда-либо. До меня долетали истории, якобы у меня появилась корона и я дорого стою", – рассказал Александр. Кроме того, по словам актера, продюсеры отказываются от тех артистов, которые на протяжении долгого времени работают в одном кинопроекте.

В сериале "Универ. 13 лет спустя", кроме Александра Мартынова, появятся Анна Хилькевич, Стас Ярушин, Арарат Кещян и другие полюбившиеся зрителям актеры. Настасья Самбурская наотрез отказалась сниматься в продолжении сериала. "Утро.ру" писали почему.