Самбурская в бикини блеснула наливной грудью

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Звезда сериала "Универ" Настасья Самбурская не перестает получать комплименты от поклонников. 36-летняя актриса часто делится в социальных сетях откровенными фотографиями, на которых демонстрирует идеальную фигуру. Знаменитость не раз давала понять, что получает удовольствие от просмотра собственных снимков.
Недавно Самбурская опубликовала в популярной соцсети кадр, на котором запечатлена в бассейне во время отпуска в Турции. В момент съемки рядом с плавающей актрисой была плетеная корзинка в форме сердца, наполненная фруктами и фужерами для напитков. "Люблю этот отель, второй год езжу, беру номер в лагуне", – похвасталась знаменитая артистка.
Фанаты смогли рассмотреть на фото наливную грудь Настасьи и оставить ей восторженные комментарии. "Красота наша", "Это что за анаконда", "Сексуальная малышка", "Как всегда прекрасна", "Идеальная", – написали поклонники. Многие признались, что завидуют роскошно отдыхающей актрисе.
Ранее Настасья Самбурская показала округлые ягодицы. Снимок, на котором артистка позирует полностью голой, получился очень завораживающим. Подробнее об этом писало "Утро.ру".
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