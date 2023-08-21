Самбурская в бикини блеснула наливной грудью

Знаменитая актриса снова приковала к себе взгляды мужчин

Звезда сериала "Универ" Настасья Самбурская не перестает получать комплименты от поклонников. 36-летняя актриса часто делится в социальных сетях откровенными фотографиями, на которых демонстрирует идеальную фигуру. Знаменитость не раз давала понять, что получает удовольствие от просмотра собственных снимков.

Недавно Самбурская опубликовала в популярной соцсети кадр, на котором запечатлена в бассейне во время отпуска в Турции. В момент съемки рядом с плавающей актрисой была плетеная корзинка в форме сердца, наполненная фруктами и фужерами для напитков. "Люблю этот отель, второй год езжу, беру номер в лагуне", – похвасталась знаменитая артистка.

Фанаты смогли рассмотреть на фото наливную грудь Настасьи и оставить ей восторженные комментарии. "Красота наша", "Это что за анаконда", "Сексуальная малышка", "Как всегда прекрасна", "Идеальная", – написали поклонники. Многие признались, что завидуют роскошно отдыхающей актрисе.

Ранее Настасья Самбурская показала округлые ягодицы. Снимок, на котором артистка позирует полностью голой, получился очень завораживающим. Подробнее об этом писало "Утро.ру".