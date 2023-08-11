За что на самом деле Гогунского погнали из Грузии

Актера не пустили из-за поступка в прошлом

Вчера по Сети разлетелся ролик, авторы которого утверждали, что исполнителя роли Кузи из сериала "Универ" не пустили в Грузию. Актер не успел даже выйти в город, а после прилета в Тбилиси его сразу отправили на обратный рейс. На опубликованных кадрах Виталий Гогунский выглядел очень озабоченным сложившейся ситуацией.

На просторах Интернета стали появляться предположения о том, почему звезду могли не пустить в Грузию. Одна из версий – поддержка СВО, которую в "краю вечной весны" не одобряет русофобское население. Ясность в ситуацию решил внести директор актера, который озвучил истинную причину отказа.

Как оказалось, всему виной прошлое Виталия Гогунского. Когда-то он побывал в Абхазии, с которой у Грузии давний конфликт.

"По внутренним законам Грузии граждане РФ, посетившие Абхазию, не имеют права въезда", – пояснил Табриз Шахиди.

При этом он ответил, что встретили актера в чужой стране без какой-либо агрессии. Офицеры таможни, мол, были очень доброжелательны. Дискомфорт принесло лишь то, что звезде пришлось корректировать свои планы, при этом ситуацией он не был раздосадован.

Ранее "Утро.ру" рассказывала об агрессии грузинов в сторону певца Иракли. На артиста с критикой набросились из-за дружбы и деловых отношений с россиянами.