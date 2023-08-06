Раскрыто отношение турков к русским туристам после отказа Москвы от зерновой сделки

Решение российской стороны сильно отразилось на турецкой экономике

Турция стала крайне популярным направлением у россиян в летний период, несмотря на рост стоимости туров. По данным июня и июля, страна вошла в топ-5 самых дорогих заграничных курортов, доступных гражданам России. Туристы продолжают скупать путевки на турецкие курорты – и напряженные отношения между Анкарой и Москвой их особо не волнуют.

Политические сложности возникли на фоне выдачи Киеву украинских боевиков, а также из-за прекращения действия зерновой сделки. Последнее нанесло по Турции серьезный удар, поскольку в последствии турецкий ЦБ столкнулся с очередным падением лиры, повышением инфляции и был вынужден серьезно поднять размер ключевой ставки. Отказ российской стороны от черноморской инициативы в итоге отразился на простых турках.

Эксперты рассказали "Деловому Петербургу", как население Турции относится к русским туристам в сложившейся ситуации. Завкафедрой социальных технологий РАНХиГС Инна Ветренко утверждает, что политический аспект никак не сказался на гостеприимстве турков.

"Россияне как ездят, так и будут ездить. Отношение турок к россиянам как к туристам очень лояльно. Они понимают, что их экономика во многом держится на туризме, а основной турист едет из России", – утверждает она.

Экономист Артем Голубев полагает, что до конца невозможно предсказать, насколько хорошими будут отношения между Турцией и Россией в ближайшее время. Анкара, несомненно, заинтересована в высоком потоке российских туристов, но Москве, по его словам, сотрудничество нужно намного сильнее.

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