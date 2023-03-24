Короля Британии не пустили во Францию

Визит Карла III был отменен

В свете продолжающихся протестов из-за пенсионной реформы Париж сообщил, что визит британского короля Карла III, запланированный с 26 по 29 марта, пришлось отложить. Об этом говорится на сайте Елисейского дворца.

Во Франции пояснили, что решение принято совместно с Великобританией. Стороны решили, что существующие условия не будут соответствовать "дружеским отношениям" между Лондоном и Парижем, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Беспорядки во Франции начались из-за повышения пенсионного возраста. Известно, что во время столкновений с протестующими пострадало более 400 полицейский, передает МИР 24.