Плюнувшего в Россию футболиста пустили в Петербург

Босниец уже вылетел в нашу страну

Любопытные новости пришли из мира спорта: выяснилось, что боснийский нападающий турецкого "Фенербахче" Эдин Джеко, несмотря на свои русофобские взгляды, вскоре появится на улицах Санкт-Петербурга.

Мужчина стал частью команды, которая сыграет на международном товарищеском турнире, организованном на территории Северной столицы нашей страны. Такую информацию распространили представители футбольного клуба.

При этом совсем недавно Джеко был уличен в негативном отношении к нашей стране. Босниец публично заявил, что отказывается ехать в Россию из-за своих взглядов. Спортсмена поддержали несколько коллег по команде, однако их имена названы не были.

Многие футбольные болельщики недоумевают, что послужило причиной резких перемен в решении спортсменов. Уже скоро Джеко будет выступать на петербургском поле. Более того, мужчина попал на видеоролик "Наше путешествие в Россию начинается".