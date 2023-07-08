Плюнувшего в Россию футболиста пустили в Петербург

Плюнувшего в Россию футболиста пустили в Петербург
Фото: www.unsplash.com
Босниец уже вылетел в нашу страну

Любопытные новости пришли из мира спорта: выяснилось, что боснийский нападающий турецкого "Фенербахче" Эдин Джеко, несмотря на свои русофобские взгляды, вскоре появится на улицах Санкт-Петербурга.

Мужчина стал частью команды, которая сыграет на международном товарищеском турнире, организованном на территории Северной столицы нашей страны. Такую информацию распространили представители футбольного клуба.

При этом совсем недавно Джеко был уличен в негативном отношении к нашей стране. Босниец публично заявил, что отказывается ехать в Россию из-за своих взглядов. Спортсмена поддержали несколько коллег по команде, однако их имена названы не были.

Многие футбольные болельщики недоумевают, что послужило причиной резких перемен в решении спортсменов. Уже скоро Джеко будет выступать на петербургском поле. Более того, мужчина попал на видеоролик "Наше путешествие в Россию начинается".

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
новости партнеров

Тонкая ирония: Мариинский театр посвятил месяц Вагнеру после мятежа

Россияне в восторге от маркетинговой уловки

Члены ООН выставили Россию из организации

Западу удалось добиться важного решения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей