Имя новой отечественной звезды обсуждают все

Недавно на российскую сцену ворвался новый исполнитель Ярослав Дронов, который больше известен публике под псевдонимом Шаман (Shaman). Простые люди и знаменитости активно делятся своим мнением по поводу новой звезды. Весьма откровенно на этот счет высказался известный российский артист Стас Ярушин.



Артист из нашумевшего в свое время комедийного телесериала "Универ" рассказал, что с большим интересом наблюдает за восхождением новой звезды. Стас подчеркнул, что Шаман нашел свою нишу – сегодня патриотические песни очень интересны публике.

При этом артиста удивляет, что некоторые его коллеги с большим негативом относятся к творчеству Дронова. Молодого певца пытаются обвинить в том, что он "примазался" к власти и не искренне, а по некому "заказу" воспевает Родину. Стас напомнил, что певец еще до начала спецоперации исполнял патриотические песни, поэтому обвинить его в подхалимстве невозможно.

"Я офигеваю от наших людей, которые вот берут информацию откуда-то… Я уже жалею, что у нас соцсети появились в стране", – сокрушается артист по поводу негатива в сторону Шамана и других звезд.