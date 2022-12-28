"Я офигеваю": Ярушин хлестко высказался о Шамане

"Я офигеваю": Ярушин хлестко высказался о Шамане
Ярослав Дронов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Имя новой отечественной звезды обсуждают все

Недавно на российскую сцену ворвался новый исполнитель Ярослав Дронов, который больше известен публике под псевдонимом Шаман (Shaman). Простые люди и знаменитости активно делятся своим мнением по поводу новой звезды. Весьма откровенно на этот счет высказался известный российский артист Стас Ярушин.

Артист из нашумевшего в свое время комедийного телесериала "Универ" рассказал, что с большим интересом наблюдает за восхождением новой звезды. Стас подчеркнул, что Шаман нашел свою нишу – сегодня патриотические песни очень интересны публике.

При этом артиста удивляет, что некоторые его коллеги с большим негативом относятся к творчеству Дронова. Молодого певца пытаются обвинить в том, что он "примазался" к власти и не искренне, а по некому "заказу" воспевает Родину. Стас напомнил, что певец еще до начала спецоперации исполнял патриотические песни, поэтому обвинить его в подхалимстве невозможно.

"Я офигеваю от наших людей, которые вот берут информацию откуда-то… Я уже жалею, что у нас соцсети появились в стране", – сокрушается артист по поводу негатива в сторону Шамана и других звезд.

Источник: Fametime TV ✓ Надежный источник
новости партнеров

Ракета Судного дня: в России предложили похоронить ВСУ с помощью "Сатаны"

Возможно ли это, ответил эксперт

Всплыла неудобная для Запада правда о ЗРК Patriot

Слова Владимира Путина нашли подтверждение

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей