"С ужасом проснулась": Седокова раскрыла свой главный кошмар в жизни

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Вот уже месяц красотка Анна Седокова живет без спиртного. Нездоровое питание и все вредное, кажется, осталось у экс-солисты "ВИА Гры" позади. Наконец, спустя время Аня рассказала об итогах своих ограничений.
Вместо вина Аня теперь довольствуется горячим чаем – вполне достойная и качественная альтернатива. Но результаты ограничений и правильного питания с тренировками впечатляют: за месяц красотка сбросила шесть килограммов. Теперь на весах – 69 вместо прежних 75.
Седокова продолжает идти навстречу к "себе настоящей". Ну и, конечно, как тут без наград: звезда поощряет себя ежемесячно дорогостоящими сумочками. Кажется, такой метод у Ани работает.
"Нашла свой собственный путь и технологию, как взять себя в руки", – призналась супруга Яниса Тиммы.
А не так давно Седоковой приснился страшный сон: она вновь пьет вино! Звезда испугалась было, что позволила себе так расслабиться, однако очнулась и поняла, что все в полном порядке.
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