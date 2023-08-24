"С ужасом проснулась": Седокова раскрыла свой главный кошмар в жизни

"С ужасом проснулась": Седокова раскрыла свой главный кошмар в жизни
Анна Седокова. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Певица пытается забыть о произошедшем

Вот уже месяц красотка Анна Седокова живет без спиртного. Нездоровое питание и все вредное, кажется, осталось у экс-солисты "ВИА Гры" позади. Наконец, спустя время Аня рассказала об итогах своих ограничений.

Вместо вина Аня теперь довольствуется горячим чаем – вполне достойная и качественная альтернатива. Но результаты ограничений и правильного питания с тренировками впечатляют: за месяц красотка сбросила шесть килограммов. Теперь на весах – 69 вместо прежних 75. 

Седокова продолжает идти навстречу к "себе настоящей". Ну и, конечно, как тут без наград: звезда поощряет себя ежемесячно дорогостоящими сумочками. Кажется, такой метод у Ани работает.

"Нашла свой собственный путь и технологию, как взять себя в руки", – призналась супруга Яниса Тиммы.

А не так давно Седоковой приснился страшный сон: она вновь пьет вино! Звезда испугалась было, что позволила себе так расслабиться, однако очнулась и поняла, что все в полном порядке.

Источник: Super.ru ✓ Надежный источник
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