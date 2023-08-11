"Пьет и изменяет": Седокова призналась в предательстве любимого

Певица долго терпела издевательства

Российская певица Анна Седокова красивая и успешная, но в личной жизни ей часто не везет. 20 лет назад артистка вышла из состава группы "ВИА Гра" и отправилась в сольное плавание по миру шоу-бизнеса. Пойти на такой шаг певицу вынудила личная жизнь.

Седокова в то время готовилась к материнству и собиралась выйти замуж за футболиста. Тогда певица не хотела навсегда покидать группу, да и продюсеры обещали взять ее обратно. Но не тут то было. На место Анны быстро взяли другую – Светлану Лободу, а она словно ушла в тень. Тогда Седоковой пришлось ужасно нелегко в профессиональном плане, ведь Лобода сразу пошла с группой на премию, а о ней словно все забыли.

"Они получили премию, а меня как будто не стало. Я сижу беременная, с мужем, который пьет и изменяет. Дальше много лет было сложно", – призналась артистка.

Анна Седокова вышла замуж за футболиста Валентина Белькевича в 2004 году. Однако этот брак сразу развалился из-за измен мужа. Сейчас певица состоит в отношениях с Янисом Тиммой, однако в последнее время поговаривают, что и с ним у звезды не все гладко. Периодически всплывают слухи о том, что пара на грани разрыва.