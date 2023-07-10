Готов простить: Певцов сделал заявление об измене жены

Ради сохранения брака артист готов пойти на многое

Знаменитый актер театра и кино Дмитрий Певцов состоялся не только в карьере, но в личной жизни. В 1991 году, снимаясь в картине "Прогулка по эшафоту", он встретил Ольгу Дроздову. Спустя три года влюбленные поженились, а в 2007-м у них родился долгожданный сын Елисей.

На сегодняшний день союз артистов считается одним из самых крепких. Даже спустя 30 лет совместной жизни супруги продолжают сохранять идиллию и работать над отношениями. В новом интервью Певцов поделился, в чем состоит секрет его гармоничного брака. По словам актера, очень важно принимать свою половинку такой, какая она есть, и не пытаться перекроить ее под себя.

"У нас, с одной стороны, долгая семейная история. С другой – я до сих пор не знаю свою жену", – рассказал о своих чувствах артист.



Дмитрий Певцов не скрывает, что супруга значит для него очень многое. Актер дорожит женой, поэтому готов пойти буквально на все, чтобы сохранить свой брак. Артист утверждает, что ради своей семьи даже мог бы закрыть глаза на супружескую неверность.

В интервью Певцов признался в готовности простить измену жены, если она вдруг произойдет. Он убежден, в подобной ситуации необходимо искать причину прежде всего в самом себе.