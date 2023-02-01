Брак дал трещину: Седокова рассказала о проблемах с мужем после секс-скандала

Брак дал трещину: Седокова рассказала о проблемах с мужем после секс-скандала
Анна Седокова. Фото: City News Moskva/www.globallookpress.com
Певица не может справиться с происходящим

Секс-дива и бывшая участница "ВИА Гра" Анна Седокова поведала об ужасающих событиях в своей жизни – у певицы произошло большое горе. Не так давно звезда махнула к любимому мужу Янису в Соединенные Штаты. 

Несмотря на идиллию в социальных сетях, в браке у Ани все не так гладко. Причины для кризиса у пары были – однако все испытания пройдены.

Да и события последнего года ударили по звезде: скончалась бабуля, к которой Аня была сильно привязана. А еще трагическим образом умерла собака Мамба, в которой певица с мужем души не чаяла.

"Мы полгода собирали себя по крупицам, было очень сложно", – признается знаменитость.

Аня уточнила, что пережитое ударило так, что она выпала из социальных сетей, отказавшись от общения с людьми в принципе.

Напомним, замужняя певица не так давно оскандалилась из-за жарких танцев на "второй свадьбе" Джигана и Самойловой – Седокова взорвала танцпол, устроив эротику жаркими движениями в латексе. Супруг рядом в тот момент не находился.

Источник: 7Дней.ру ✓ Надежный источник
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