Седокова в латексе сразила мужчин своим задом: видео

Такого певица себе еще никогда не позволяла

Российские селебрити, отдыхающие за пределами страны, вовсю веселятся. Накануне состоялась свадьба Джигана с Оксаной Самойловой – влюбленные решили сыграть ее заново. А затмила невесту на этот раз Анна Седокова, сразившая мужчин своим вызывающим нарядом и танцами.

Сначала в ходе поздравительной речи героиня заявила, что песня рэпера "Холодное сердце" посвящена вовсе не Оксане – мол, тогда Джиган говорил о другой даме сердца. Бедная невеста не знала, куда себя деть и как реагировать, пока муж отнекивался и доказывал, что пел про свою нынешнюю супругу.

Ну а после своего громкого выступления Аня пустилась в грязные танцы, за которыми с восторгом наблюдали мужчины вокруг – Седокова в ярком розовом латексе притягивала взгляды, ловя восхищенные взгляды.

Кстати, супруга Анны на вечеринке никто не увидел.



