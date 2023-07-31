Изощренная месть: обиженная невеста унизила жениха-изменника на свадьбе

Изощренная месть: обиженная невеста унизила жениха-изменника на свадьбе
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press / www.globallookpress.com
Девушка придумала, как ответить на гнусный поступок возлюбленного

Свадьба – одно из самых прекрасных и запоминающихся событий в жизни каждого человека. Но только не в том случае, когда вторая половинка оказалась тебе не верна. К счастью, некоторым удается не только вовремя узнать об измене, но и с достоинством ответить обидчику. Именно такая ситуация произошла с одной из невест, которая поделилась своей историей на просторах Интернета.

Девушка рассказала, что узнала о предательстве своего избранника накануне бракосочетания. О том, что жених оказался изменником, ее оповестили в анонимном сообщении. Незнакомка отправила обманутой невесте серию скриншотов и снимков, которые доказывают измену, и сопроводила компромат неоднозначной подписью. "Я бы не вышла за него замуж. А ты?", – написала она.

Тщательно изучив полученные доказательства и сопоставив даты, девушка убедилась, что любимый обманывал ее не один месяц. Близкие люди посоветовали ей вычеркнуть избранника из жизни и отменить праздник. Однако этого обиженной невесте оказалось недостаточно. 

Обманутая девушка появилась на свадьбе как ни в чем не бывало, подготовив для предателя изощренную месть. Невеста унизила жениха-изменника прямо во время торжества перед толпой гостей. Она не только объявила, что никакого бракосочетания не будет, но и вслух зачитала компромат на несостоявшегося мужа, а затем покинула праздник. 

Ранее "Утро.ру" писало об устаревших свадебных традициях. Эксперты назвали ритуалы, про которые стоит забыть, чтобы не испортить торжество.

Источник: Daily Mirror ✓ Надежный источник
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