Как выглядят позорные свадьбы: список устаревших традиций

Молодоженам советуют поменьше собирать с гостей денег

Свадебные эсперты утверждают, что есть несколько традиций на церемонии, от которых пора давно избавиться. Они перечислили несколько устаревших обрядов, которым не место на современной свадьбе.

Пить напиток из туфли невесты сейчас считается дурным тоном. Процесс берет начало из китайской традиции, но в существующих реалиях выглядит неэстетично. Красть невесту тоже не стоит, поскольку действие лишено смысло и нарушает программу мероприятия.

Сборы на детей проводить тоже не надо, поскольку это неуважительно по отношению к гостям – из-за этого мероприятие превращается из торжественного в попытку попросту "отбить" траты. Бесконечной череды тостов тоже в современной свадьбе быть не должно, поскольку в итоге все оборачивается чередой банальностей, как пишет gazetametro.ru.