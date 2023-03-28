Как выглядят позорные свадьбы: список устаревших традиций

Молодоженам советуют поменьше собирать с гостей денег

Свадебные эсперты утверждают, что есть несколько традиций на церемонии, от которых пора давно избавиться. Они перечислили несколько устаревших обрядов, которым не место на современной свадьбе.

Пить напиток из туфли невесты сейчас считается дурным тоном. Процесс берет начало из китайской традиции, но в существующих реалиях выглядит неэстетично. Красть невесту тоже не стоит, поскольку действие лишено смысло и нарушает программу мероприятия.

Сборы на детей проводить тоже не надо, поскольку это неуважительно по отношению к гостям – из-за этого мероприятие превращается из торжественного в попытку попросту "отбить" траты. Бесконечной череды тостов тоже в современной свадьбе быть не должно, поскольку в итоге все оборачивается чередой банальностей, как пишет gazetametro.ru

Источник: Metro Moscow ✓ Надежный источник
новости партнеров

В России оценили шансы компенсации за подрывы "Северных потоков"

Они близки к нулю

Военные стратеги всегда боялись: НАТО допустила грубую ошибку по России

Гегемония США оказалась под угрозой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей