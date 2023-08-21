Седокова выпятила аппетитные ягодицы в латексном костюме - видео

Внешний вид певицы сводит с ума

Еще совсем недавно за Анну Седокову искренне переживали многие фанаты. Вскоре после публичной ссоры с мужем, которая наделала немало шуму, певица попала в новую передрягу. В конце июля брюнетка упала с лестницы, когда готовилась к выходу на сцену, и получила серьезную травму. В результате она была вынуждена передвигаться на костылях и носить специальный фиксирующий сапог.

Теперь, судя по всему, звезда чувствует себя уже намного лучше. На днях Седокова предстала в блоге в высоких сапогах на каблуках. Артистка крутилась перед камерой, словно с ней ничего и не приключалось. А может, забыть про боль и почувствовать себя увереннее ей помог сногсшибательный наряд, подчеркнувший все ее формы и изгибы.

На видео Анна Седокова предстала в латексном костюме и модной шляпе. Образ получился очень смелым и помог певице продемонстрировать все то, чем ее одарила природа. Позируя на камеру, артистка прошлась от бедра и буквально выпятила аппетитные ягодицы.

Судя по голосу за кадром, на видео исполнительницу запечатлела подруга. Приятельница не только восхитилась внешним видом брюнетки, но и удивилась, насколько бодро она идет на каблуках. "У кого-то нога болела", – поиронизировала девушка.

Ранее "Утро.ру" писало, что манящая грудь Седоковой едва не выпрыгнула из узкого бикини. Певица поделилась в социальных сетях откровенным роликом, снятым на пляже.