Внучка Боярского огромной грудью чуть не порвала платье из латекса – видео

Красотка продолжает волновать публику

В российском шоу-бизнесе появилась новая звезда. Внучка легендарного советского артиста Михаила Боярского выросла настоящей красавицей. К 24 годам Екатерина вошла в самый сок, ее внушительные формы стали предметом вожделения многих мужчин.



Талантливая красотка активно осваивает сферу шоу-бизнеса. Девушка уже выпустила несколько песен и надеется стать настоящей звездой, как ее знаменитые родители. Впрочем, пока публику больше интересует привлекательная внешность Екатерины. Действительно, красотке есть, чем порадовать народ.



Внушительный размер груди стал визитной карточкой внучки Боярского. Девушке очень повезло, природа наградила ее пышным бюстом. Красотка не стесняется пользоваться прелестями, которые достались ей при рождении. Начинающая артистка часто публикует откровенные фотографии и делает акцент на зоне декольте.



На этот раз в социальных сетях активно обсуждают яркий видеоролик, на котором Екатерина зажигательно танцует. Внучка Боярского надела соблазнительное платье из латекса и активно извивается всем телом. Судя по всему, красотка получает большое удовольствие от внимания подписчиков. Екатерина так страстно танцевала, что чуть не порвала плотную ткань бюстом.





К слову, ранее в социальных сетях активно обсуждали фотографию Екатерины в мини-бикини.

