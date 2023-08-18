Манящая грудь Седоковой едва не выпрыгнула из узкого бикини - видео

Манящая грудь Седоковой едва не выпрыгнула из узкого бикини - видео
Анна Седокова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Звезда порадовала фанатов откровенным роликом

Анна Седокова покинула группу "ВИА Гра" более 20 лет назад. С тех пор утекло много воды, но артистка, кажется, ничуть не изменилась. Певица выглядит все так же молодо и эффектно, как в начале нулевых. Впрочем, она и не скрывает, что тщательно следит за своим внешним видом.

Ради поддержания формы и сохранения подтянутой фигуры Седокова стала постоянной посетительницей тренажерного зала. Исполнительница не только регулярно занимается спортом, но и следит за своим рационом. Очевидно, старания не проходят напрасно. Результаты работы может оценить не только супруг артистки, но и все ее подписчики.

Анна Седокова часто радует поклонников новыми откровенными кадрами, где можно отчетливо разглядеть ее фигуру. На днях певица поделилась в блоге очередным смелым роликом, снятым на пляже. Знаменитость предстала перед публикой в купальнике и продемонстрировала округлые формы.

Позируя для ролика, бывшая солистка "ВИА Гры" извивалась перед камерой и подбирала наиболее удачный ракурс. В какой-то момент звезда наклонилась ближе к объективу, чтобы попить воды. В тот момент ее манящая грудь, перекатившись на бок, едва не выпрыгнула из узкого бикини. Вероятно, поклонникам подобное недоразумение было бы только в радость, но тонкие лямки все же смогли удержать формы певицы.

Ранее "Утро.ру" писало, что народ бьет тревогу после падения Седоковой на сцене. В Сеть попал ролик, где отчетливо видно, как исполнительница рухнула во время концерта и не смогла самостоятельно встать.

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Анна Седокова. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com Кристина Орбакайте. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Дана Борисова. Фото: Павел Кашаев/ Global Look Press/ www.globallookpress.com Яна Рудковская. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com Валентина Серова. Кадр из фильм &#34;Кремлевские куранты&#34; (1970)
Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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