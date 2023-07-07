Пышные формы в крошечном бикини: супруга Цекало показала полуобнаженное фото

Пышные формы в крошечном бикини: молодая жена Цекало показала полуобнаженное фото
Александр Цекало. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
32-летняя Дарина Эрвин порадовала поклонников откровенным снимком из бассейна

Последние годы о знаменитом ведущем Александре Цекало практически ничего не слышно в России. Несколько лет назад шоумен потерял голову от художницы Дарины Эрвин, которая младше его на 30 лет, и буквально бросил ради нее все. Теперь актер живет с четвертой женой за границей и почти не напоминает о себе.

Поклонникам Цекало остается только гадать, как складывается его жизнь с молодой возлюбленной. Надеясь увидеть уехавшего телеведущего хотя бы мельком, многие фанаты пристально следят за социальными сетями его супруги. Однако вместо семейных снимков с мужем в блоге Дарины появляются лишь откровенные снимки с ее участием.

Впрочем, подписчиков Эрвин и такой контент более чем устраивает. Снимки художницы в откровенных нарядах и с оголенными частями тела всегда собирают десятки лайков и комплиментов в комментариях. Накануне молодая жена Александра Цекало в очередной раз порадовала поклонников, показав новое полуобнаженное фото.

В этот раз Дарину Эрвину запечатлели во время отдыха в бассейне. 32-летняя художница предстала на снимке в крошечном бикини черного цвета. Возлюбленная Цекало повернулась спиной к камере и продемонстрировала пышные формы. Волосы художницы оказались собраны в хвост, а глаза скрыли солнцезащитные очки. 

Источник: Телеграм-канал "НеМалахов" ✓ Надежный источник
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