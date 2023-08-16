Рухнула и не могла встать: народ бьет тревогу после падения Седоковой на сцене

Люди подозревают, что у певицы могут быть серьезные проблемы

За последние месяцы в жизни Анны Седоковой произошло немало громких событий. Сначала брюнетка устроила публичный скандал с супругом Янисом Тиммой. Затем звезда получила травму ноги, неудачно упав с лестницы. Казалось, на этом череда испытаний артистки должна была закончиться. Однако накануне она неожиданно влипла в новый скандал.

В Сети распространился ролик с выступления Анны Седоковой. На кадры попал момент того, как певица рухнула прямо на сцене и не смогла подняться. В результате на помощь артистке пришли члены ее команды. Двое мужчин взяли брюнетку под руки и поставили ее на ноги. На этом все могло бы закончиться, но после странного случая народ буквально забил тревогу.

Некоторым состояние бывшей солистки группы "ВИА Гра" на концерте показалось подозрительным. Часть людей начала приписывать Анне Седоковой алкоголизм, сравнивая ее с певицей МакSим, которая не так давно лечилась в клинике после срыва нескольких выступлений. Впрочем, сама артистка скандал пока никак не комментирует. Остается только надеяться, что слухи не имеют ничего общего с реальностью.

Что бы ни говорили злые языки, не похоже, что у Седоковой есть какие-то проблемы. Сегодня брюнетка поделилась кадрами из тренажерного зала, дав понять, что продолжает следить за своей формой и здоровьем. А ранее певица, как писало "Утро.ру", и вовсе намекнула на четвертую беременность.