Многодетная Седокова намекнула на беременность после скандала с мужем

Многодетная Седокова намекнула на беременность после скандала с мужем
Анна Седокова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Певица оставила на фото неоднозначное послание

Недавно в семье Анны Седоковой разгорелся бурный конфликт. Бывшая солистка "ВИА Гры" устроила скандал с мужем Янисом Тиммой буквально на глазах у многомиллионной аудитории. Немалая часть поклонников предполагала, что эти публичные разборки станут конечной остановкой трехлетнего брака супругов. Однако страстная ссора закончилась не менее страстным примирением.

Еще несколько недель назад пара находилась чуть ли не в шаге от развода, а теперь демонстрирует любовь и идиллию в отношениях. Скучать своим фанатам Анна Седокова по-прежнему не дает. Едва публика успела осмыслить и обсудить воссоединение певицы с мужем, как она подкинула им новый повод для сплетен. Теперь поклонники все как один твердят о том, что скоро артистка может стать мамой в четвертый раз.

Накануне Седокова трогательно поздравила супруга с днем рождения. В своем блоге исполнительница опубликовала кадры из личного архива, добавив к ним несколько добрых слов. Сначала Анна призналась, что учится у Яниса так же сильно любить. А затем вдруг намекнула на беременность неоднозначной подписью о том, что их с мужем уже не двое, а трое.

"Ну я конечно тот еще подарочек. Так что получается нам двоим повезло, вернее троим", – призналась Анна Седокова. 

Многие уверены, что таким образом многодетная артистка решила сообщить подписчикам о том, что скоро станет мамой в четвертый раз. Впрочем, делать выводы рано. Предположения фанатов звезда пока никак не прокомментировала.

Фото: соцсети

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Орбакайте и Седокова: кого из российских звезд лишали родительских прав
Анна Седокова. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com Кристина Орбакайте. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Дана Борисова. Фото: Павел Кашаев/ Global Look Press/ www.globallookpress.com Яна Рудковская. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com Валентина Серова. Кадр из фильм &#34;Кремлевские куранты&#34; (1970)
Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
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