Гагарина рухнула на сцене на глазах изумленной толпы

Публика запаниковала

Выступление Полины Гагариной на концерте обернулось совершенно неожиданным образом. Исполнительница устроила не самое приятное зрелище, заставив людей вздрогнуть.

Звезда в один момент парила перед зрителями на сцене, а затем вдруг рухнула, упав с постамента. Вероятно, постановщики использовали обман зрения: так, что сама Полина будто бы провалилась в аквариум, начав тонуть. Вся толпа ахнула с замиранием сердца.

Сам Полина сообщила, что оказалась "в мировом океане навсегда".



