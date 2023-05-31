Гагарина рухнула на сцене на глазах изумленной толпы

Курс рубля
- Крах доллара: экономисты объявили о резком укреплении рубля в мае
- Как слабый рубль отразится на россиянах: экономист объяснил на пальцах
- Центробанк оправдался за рухнувший рубль
879 новости
Выступление Полины Гагариной на концерте обернулось совершенно неожиданным образом. Исполнительница устроила не самое приятное зрелище, заставив людей вздрогнуть.
Звезда в один момент парила перед зрителями на сцене, а затем вдруг рухнула, упав с постамента. Вероятно, постановщики использовали обман зрения: так, что сама Полина будто бы провалилась в аквариум, начав тонуть. Вся толпа ахнула с замиранием сердца.
Сам Полина сообщила, что оказалась "в мировом океане навсегда".
Удар Армии России был сокрушительным