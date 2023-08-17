Влажная Нюша показала роскошное тело в смелом купальнике

Певица выглядит сногшибательно

15 августа российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, отметила 33-летие. В этот праздник звезда пригласила друзей и близких в столичный караоке-клуб.

Певица спела с мамой и дочерью под аплодисменты гостей. Нюша выбрала для мероприятия голубое мини-платье с корсетом и асимметричной юбкой со стразами. Певица сделала яркий макияж, распустила волосы и танцевала на высоких каблуках.

Кроме того, в честь такой даты артистка решила порадовать поклонников и выложила откровенное фото. На снимке звезда предстала в леопардовом боди с оголенными бедрами и глубоким декольте. На ней были крупные золотые аксессуары, а на голове была мокрая укладка, тело блестело от нанесенного на кожу масла. В таком образе Нюша выглядела сексуально и дерзко, однако фанаты ее не признали.

"Фу, фотошоп, в своих сторис жирная и страшная! Ну какая же это Нюша? Это совсем другая тетка"; "Я бы если не написали, что это Нюша, никогда бы не узнала"; "Это не она((("; "Я не помню момент, когда я перестала ее узнавать... Сейчас любое фото поставь, подпиши что это Нюша, и многие поверят", – отметили комментаторы.

Ранее "Утро.ру" писало о том, певицу Нюшу затравили за непотребное поведение в самолете.