Влажная Нюша показала роскошное тело в смелом купальнике

Влажная Нюша показала роскошное тело в смелом купальнике
Нюша. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Певица выглядит сногшибательно

15 августа российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, отметила 33-летие. В этот праздник звезда пригласила друзей и близких в столичный караоке-клуб. 

Певица спела с мамой и дочерью под аплодисменты гостей. Нюша выбрала для мероприятия голубое мини-платье с корсетом и асимметричной юбкой со стразами. Певица сделала яркий макияж, распустила волосы и танцевала на высоких каблуках. 

Кроме того, в честь такой даты артистка решила порадовать поклонников и выложила откровенное фото. На снимке звезда предстала в леопардовом боди с оголенными бедрами и глубоким декольте. На ней были крупные золотые аксессуары, а на голове была мокрая укладка, тело блестело от нанесенного на кожу масла. В таком образе Нюша выглядела сексуально и дерзко, однако фанаты ее не признали. 

"Фу, фотошоп, в своих сторис жирная и страшная! Ну какая же это Нюша? Это совсем другая тетка"; "Я бы если не написали, что это Нюша, никогда бы не узнала"; "Это не она((("; "Я не помню момент, когда я перестала ее узнавать... Сейчас любое фото поставь, подпиши что это Нюша, и многие поверят", – отметили комментаторы. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, певицу Нюшу затравили за непотребное поведение в самолете. 

Источник: "Звездач" ✓ Надежный источник
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