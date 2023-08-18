"Сочные булочки": оттопырившая ягодицы Валерия восхитила мужчин

"Сочные булочки": оттопырившая ягодицы Валерия восхитила мужчин
Валерия. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица сохраняет идеальную форму

Популярной российской исполнительнице Валерии каким-то невероятным образом удается выглядеть получше многих молодых девушек. Знаменитость давно отметила полувековой юбилей, однако до сих пор может дать фору многим юным прелестницам. Свежая фотография артистки в социальных сетях произвела настоящий фурор.

55-летняя знаменитость поделилась с поклонниками ярким кадром с прогулки. Красотка облачилась в стильное цветастое платье. Фасон модного наряда подчеркнул достоинства фигуры Валерии. Певица встала к фотографу спиной, сделав акцент на подтянутых ягодицах. К слову, возрастную красотку снимал ее любимый сын Артемий.

Для того чтобы фотография получилась более пикантной, Валерия эффектно оттопырила ягодицы. Стройное тело знаменитости вызвало зависть и восторг у интернет-пользователей.

"Роскошная фигурка, сын просто кудесник", "Сочные булочки, чудо как хороша", "Какое прекрасное фото, сразу видно – сделано близким человеком", – пишут комментаторы в социальных сетях.

Фото: соцсети

К слову, ранее влажная Нюша показала роскошное тело в смелом купальнике.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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