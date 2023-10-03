"Он совершил два предательства": Михалков пристыдил совершившего подлость Белого

"Он совершил два предательства": Михалков пристыдил совершившего подлость Белого
Никита Михалков. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Кинорежиссер рассказал, какие грехи за сбежавшим из России актером

Режиссер Никита Михалков в новом выпуске "Бесогона" высказался о бежавшем в Израиль Анатолии Белом, который вдруг принялся мстить российским коллегам по театру и с призывом бойкотировать их чуть ли не по всему миру.

Киномэтр заявил, что на совести Белого – предательство Родины, обеспечившей ему образование, славу, средства и безбедное существование. И ведь Анатолий Вайсман, неожиданно вспомнивший о том, что родился на Украине, игнорировал все то, что несколько лет происходило с Донбассом. Актер, считает Михалков, не замечал этого – играл в театре, зарабатывал средства и жил своей жизнью.

"Он совершил два предательства", – высказался режиссер.

Еще одно предательство за Белым, уточнил Михалков – отказ от своей коренной фамилии и, как следствие, своего прошлого и рода. Ну а пиком безобразия Никита Сергеевич посчитал доносы на бывших коллег со всем "Ленкомом", когда артист поднял общественников ради срыва спектакля "Поминальная молитва" в Израиле.

Авторство пьесы, напомнил кинорежиссер, принадлежит еврею, который ее поставил и поднял важнейшую еврейскую тему. Остается сделать только один вывод, добавил Михалков: Белому "плевать на народ".

"Когда спектакль приедет в Израиль, его уровень окажется ниже плинтуса. Вместо того, чтобы помочь увидеть высокое искусство, делает все, чтобы этого не произошло", – высказался режиссер.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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