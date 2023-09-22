"Ранил меня": подлец-иноагент Белый всадил нож в 86-летнюю Немоляеву

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНАТОЛИЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ВАЙСМАНОМ (БЕЛЫМ) ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧА ВАЙСМАНА (БЕЛОГО)
Анатолий Вайман*, многие годы скрывавшийся под псевдонимом Белый*, в июле 2022 года уволился из МХТ и уехал из России в Израиль. Он оказался не только предателем Родины, но и подлецом, из-за которого сорвались гастроли "Ленкома Марка Захарова" – Белый сделал все для отмены спектакля "Поминальная молитва". Актриса Светлана Немоляева убита случившимся.
"Это недостойно актеров, которые покинули нашу страну, – говорит о негодяе актриса. – Наверное, если бы им было там очень хорошо, они бы не были злыми. Ведь это непорядочно. Они жили здесь, зарабатывали, имели полные залы. Их любили зрители, партнеры, с которыми работали. И повести себя так зло по отношению к своим же коллегам".
Актрису потрясло подобное отношение уехавших. "Значит, им плохо, они боятся и не хотят увидеть, чтобы приехали коллеги из России и показали высокий класс. Ими движут нехорошие чувства", – справедливо заметила Немоляева.
"Анатолий Белый* чудовищно ранил меня в самое сердце, – вздыхает Немоляева. – Это жестоко. Мне неприятно, что в нем вдруг такая личина открылась. То, что он сделал – просто нож в спину".
*признан Минюстом иноагентом
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