"Мне уже сто лет в обед": Светлана Немоляева расплакалась от переизбытка чувств

"Мне уже сто лет в обед": Светлана Немоляева расплакалась от переизбытка чувств
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
Актриса не ожидала случившегося

В Волгограде подвел итоги второй Открытый Российский кинофестиваль "Волгоградский факел". Фильмы, театральные постановки, творческие встречи и мастер-классы – президент фестиваля Сергей Новожилов привез сюда все самое лучшее. Включая популярных артистов.

А любимая миллионами зрителей Светлана Немоляева и вовсе оказалась в городе-герое впервые. И в любилась в него. "Мы с театром имени Маяковского (актриса служит там с 1959 года – Прим. ред.) были на гастролях, кажется, во всех приволжских городах, а вот в до Волгограда почему-то не доезжали, – сетует актриса. – И я, конечно, потрясена увиденным, а мемориал "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане – это что-то невероятное, я там расплакалась".

От преизбытка чувств не могла сдержать слез 86-летняя актриса и во время церемонии закрытия "Волгоградского факела", когда из рук вице-губернатора Зины Мержоевой получила специальный приз "За выдающийся вклад в актерскую профессию". Тысяча зрителей Волгоградской филармонии стоя приветствовали звезду фильмов "Гараж" и "Служебный роман". "Браво!" ей скандировали несколько минут!

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

"Для меня это такая неожиданность, просто растрогали меня до слез, – плакала знаменитая актриса. – Мне же уже 100 лет в обед, и тут такие вот подарки!"

Светлана Владимировна – лауреат национальной театральной премии "Золотая маска" и премии зрительских симпатий "Звезда театрала". Но она, как очень скромный от природы человек, по сей день смущается, когда получает награды. 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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