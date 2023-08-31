"Натерпелась слишком много": 86-летняя Немоляева о пережитых унижениях и обидах

"Натерпелась слишком много": 86-летняя Немоляева о пережитых унижениях и обидах
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
Как живет любимая актриса

Знакомой миллионам зрителей по фильмам "Служебный роман" и "Гараж" Светлане Немоляевой идет 87-й год. 64 года из них она верна одному театру – московскому театру имени Вл. Маяковского. Корреспондент "Утро.ру" встретился с прославленной актрисой на Втором Открытом Российском кинофестивале "Волгоградский факел".

Светлана Владимировна, ощущаете ли себя легендой, иконой, кумиром?

Никогда в жизни так о себе не думала. Я знаю, что меня знают, и, не буду скрывать, мне это приятно. Гораздо хуже, если артиста не помнят.

Но бывает, что хочется остаться незамеченной, выйти в магазин без излишнего к себе внимания?

А я и выхожу! Если не намажусь, не накрашусь, то никто меня не узнает! (смеется)

А для внучки, Полины Лазаревой, которая с 2011-го служит в театре вместе с Вами, Вы звезда или просто бабушка?

Никакая я не звезда! У нас вообще этого понятия никогда в семье не было. Она зовет меня "бабушка". Просто я сразу после ее рождения сказала, что у внуков обязательно должны быть бабушка и дедушка, поэтому обращения по имени к себе от Поли не хотела. 

Вы внучку от желания стать актрисой не отговаривали?

Я знаю, что такое театр, как он ранит актеров и как им тяжело там работать. Самые большие удары они получают  во время репетиций, когда режиссер принимает или не принимает их. Так было в моей жизни. И про все это внучка знает, конечно. Она экстерном окончила школу, рано поступила в институт (окончила актерскую группу режиссерского факультета РАТИ-ГИТИСа, мастерская профессора О.Л. Кудряшова – Прим. ред.). Я ее не отговаривала – как же можно, если человек хочет заниматься искусством!.. Хотя из-за груза известных фамилий папы, дедушки и бабушки ей было непросто, конечно. Она, как и все молодые люди, была максималистом – всего мечтала достичь сама. Поэтому не хотела изначально идти ни в "Ленком" к папе, ни в "Маяковку" к нам с дедом – боялась, что тогда все будут говорить, будто бы она блатная. 

Критиковать внучку случается?

Я стараюсь быть очень деликатной и с ней, и по отношению к своему сыну Шурке (Александр Лазарев-мл. – Прим. ред.). Просто сама натерпелась слишком много – и обид, и унижений, и драм. И у моего мужа в театре было тоже самое. Я буду умирать и буду помнить, какой ценой вся эта слава и известность нам дались. Поэтому очень оберегаю своих родных, чтобы хотя бы я была не так жестока и беспощадна, как другие. В итоге стараюсь говорить больше хорошего. А критику внедряю деликатно и незаметно. 

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

А какая Вы в быту? Признаться, не могу Вас представить у плиты или с утюгом в руках...

Гладить терпеть не могу! Что же касается кухни, то когда мы жили с Сашей (актер Александр Лазарев умер в 2011-м – Прим. ред.) – а вместе мы были 51 год! – я, конечно, готовила. У нас вообще была обычная жизнь советской семьи, как у всех, без всяких привилегий. Жизнь, правда, складывалась непросто – трудно с продуктами, когда родился Шурка, не было и машины... А сейчас я не готовлю – с уходом Саши все оборвалось. И теперь даже сварить яйцо для меня – целая история. 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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