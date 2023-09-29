Сбежавший в Израиль актер Белый нашел способ отомстить россиянам

Сбежавший в Израиль актер Белый нашел способ отомстить россиянам
Анатолий Белый. Фото: Ekaterina Tsvetkova/www.globallookpress.com
Артист призывает новых соотечественников устроить бойкот коллегам по театру

Улетевший в Израиль актер Анатолий Белый (Вайсман), который ранее играл МХТ имени Чехова, после громкого скандала в "Ленкоме" пытается напакостить российским коллегам, ратуя за отмену выступления каждого россиянина на израильской земле.

Так, Вайсман устроил в социальных сетях петицию, которую сдобрил своими личными рекомендательными пожеланиями. В обращении к местным уполномоченным службам автор подчеркивает, что очень "не желает окунаться во все это", однако ему якобы не оставляют выбора.

Ни один из актеров-россиян, выступающих в поддержку СВО, не должен появляться на территории Израиля, считает Анатолий.

EADaily пишет, что единственным мотивом для Вайсмана в сомнительной инициативе являются деньги. Актер призывает дать от ворот поворот российским артистам-"гастролерам", желающим заработать немного денег. 

В объемном тексте Белого можно встретить немало клишированных фраз от явных представителей антироссийских движений: "кровавые русские деньги", "финансировать убийство" и так далее.

На этот раз Вайсман призывает запретить въезд в Израиль для Сергей Никоненко и Ирина Муравьева, которые выступят перед зрителями с комедией в нескольких городах в 2023 году.

Напомним, летом 2023 года "Ленкому" пришлось отменить гастроли с "Поминальной молитвой", запланированные на октябрь. Марк Варшавер заявил, что травлю театра спровоцировал как раз Белый.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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