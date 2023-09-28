Выступления сбежавших из России артистов массово отменяют за границей

По ограничения попал даже русофоб Максим Галкин*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА



После начла специальной военной операции отечественный звезды разделились на два неравных лагеря. Первые – Владимир Машков, Олег Газманов, Дмитрий Харатьян и другие – выразили однозначную поддержку решению главы государства. Вторые предпочли сбежать из России, а некоторые из них опустились до русофобских заявлений. Так или иначе, она оказались в меньшинстве.

Конечно, флагманом беглых артистов стали Алла Пугачева и ее муж-иноагент Максим Галкин*. Теперь карьера юмориста складывается не лучшим образом. Не так давно в Эстонии отменили его концерт, а позже и в Казахстане огорчили шоумена. Хотя после нытья в соцсетях он смог исправить ситуацию.

Оперная дива Анна Нетребко тоже долгое время не могла добиться расположения западной публики, хотя и публично осудила СВО. Крупнейшие европейские площадки разрывали с ней контракты. Лишь недавно ей позволили выступить в Берлинской опере, но концерт обернулся скандалом.

Актер Анатолий Белый после бегства в Израиль долгое время добивался отмены выступлений тетра "Ленском" на своей исторической родине. Однако бумеранг повернулся и полетел обратно. Теперь саму артисту не позволяют выступать, причем даже в Турции.

Звездный внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков лишился практически всего после переезда в США. За океаном карьера востребованного в России музыканта не пошла. А вместо роскошного особняка бабушки ему вместе с женой приходиться ютиться в скромной арендованной квартире. А на родине артисту уже нашли замену.

*Признан иностранным агентом в РФ