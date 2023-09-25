Какие звезды пропали с Первого канала после начала СВО

Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Владимир Познер. Фото: Komsomolskaya Pravda / Russian Look / www.globallookpress.com Дмитрий Борисов. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Дмитрий Нагиев. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Первой ласточкой стал Иван Ургант

После начала специальной военной операции на Украине руководство Первого канала приняло решение изменить сетку вещания. Продюсеры отказались от части развлекательных программ в пользу информационных. Именно так они официально объяснили исчезновения ряда рейтинговых передач из эфира и, соответственно, пропажу звездных ведущих.

Первой ласточкой в этом деле стал Иван Ургант. Злые языки утверждают, что его вечернее шоу пропало из эфира из-за политической позиции самого артиста, выступившего против решения главы государства.

Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

В начале СВО Иван Ургант разместил в соцсетях черный квадрат, намекая на траур. Однако его коллега Владимир Познер вообще не выражал свою позицию. Он однозначно не поддержал и не осудил спецоперацию России.

Владимир Познер. Фото: Komsomolskaya Pravda / Russian Look / www.globallookpress.com

Меж тем, автор программы "Познер" тоже лишился эфира. На данный момент журналист путешествует по миру, хотя и возвращается периодически в Москву, где расположена его недвижимость.

Дмитрий Борисов также перестал появляться на Первом канале. Программа "Пусть говорят", где журналист новостей заменил Андрея Малахова, скорее всего уже не вернется в эфир.

Дмитрий Борисов. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com

Зрители после начала СВО не видели и Дмитрия Нагиева. Бессменный ведущий шоу "Голос" и его вариаций пропал с радаров и даже музыкальные премии отказывается вести.

Дмитрий Нагиев. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

Наконец, в передаче "Сегодня вечером" сбежавшего в Израиль Максима Галкина заменил народный артист России Николай Цискаридзе.

Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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