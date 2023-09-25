Какие звезды пропали с Первого канала после начала СВО

Первой ласточкой стал Иван Ургант

После начала специальной военной операции на Украине руководство Первого канала приняло решение изменить сетку вещания. Продюсеры отказались от части развлекательных программ в пользу информационных. Именно так они официально объяснили исчезновения ряда рейтинговых передач из эфира и, соответственно, пропажу звездных ведущих.

Первой ласточкой в этом деле стал Иван Ургант. Злые языки утверждают, что его вечернее шоу пропало из эфира из-за политической позиции самого артиста, выступившего против решения главы государства.

В начале СВО Иван Ургант разместил в соцсетях черный квадрат, намекая на траур. Однако его коллега Владимир Познер вообще не выражал свою позицию. Он однозначно не поддержал и не осудил спецоперацию России.

Меж тем, автор программы "Познер" тоже лишился эфира. На данный момент журналист путешествует по миру, хотя и возвращается периодически в Москву, где расположена его недвижимость.

Дмитрий Борисов также перестал появляться на Первом канале. Программа "Пусть говорят", где журналист новостей заменил Андрея Малахова, скорее всего уже не вернется в эфир.

Зрители после начала СВО не видели и Дмитрия Нагиева. Бессменный ведущий шоу "Голос" и его вариаций пропал с радаров и даже музыкальные премии отказывается вести.

Наконец, в передаче "Сегодня вечером" сбежавшего в Израиль Максима Галкина заменил народный артист России Николай Цискаридзе.