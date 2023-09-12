Уехал ли Нагиев из России: чем сейчас занимается артист

Уехал ли Нагиев из России: чем сейчас занимается артист
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Журналисты выяснили подробности

Последние полтора года о Дмитрие Нагиеве практически ничего не слышно. С февраля 2022-го он ушел в тень и лишь пару раз давал интервью журналистам. Издание News.ru выяснило, чем теперь занимается знаменитость после ухода с ТВ.

Согласно официальным заявлениям, на Первом канале он пребывает в отпуске. Об увольнении речи не идет, как и в ситуации с Иваном Ургантом. От предложения стать ведущим премии МУЗ-ТВ Нагиев тоже категорически отказался. 

Ходили слухи, что артист передал порядка 200 миллионов рублей на нужды СВО, однако подтверждения они так и не нашли. Представители ведущего заявили, что никто бы никогда не узнал о его благотворительных поступках, а Нагиев отметил, что таких денег у него никогда не было.

Как сообщает News.ru, несмотря на различную информацию, из России телеведущий не уезжал. Он продолжает работать театре и сниматься в различных проектах. К примеру, в прошлом году он гастролировал по стране со своим спектаклем "Кыся". 

"Нагиев активно продолжает сниматься в кино. 8 марта 2023 года состоялась премьера фильма "Эскортница", где артист сыграл главную роль. В июне вышел четырехсерийный сериал "Кино про бандитов", там Нагиев также исполнил одну из главных ролей", – указывается в статье.

Сейчас же актер снимается в продолжении сериала "Чикатило", премьера которого намечена на следующий год.

Ранее "Утро.ру" писало, что Нагиев вышел на связь после скандала с украинским флагом.

Источник: News.ru

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