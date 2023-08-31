"Гадкие события": Нагиев вышел на связь после скандала с украинским флагом

"Гадкие события": Нагиев вышел на связь после скандала с украинским флагом
Дмитрий Нагиев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущий старается скрываться от публики

Известные события прошлого года разделили жизни многих российских знаменитостей на "до" и "после". От них потребовали четко обозначить свою позицию, однако немало артистов решили затаиться. Так, на весьма негативную реакцию нарвался популярный артист и телеведущий Дмитрий Нагиев. После череды скандалов артист замолк, но недавно все же вышел на связь.

Большой резонанс получило его выступление в цветах украинского флага. После очередной продолжительной паузы артист решил побеседовать с поклонниками о несовершенстве современного мира. Сделал он это почему-то в куртке сине-желтого цвета. Появление звезды в цветах украинского флага очень насторожило бдительных фанатов, которые резко раскритиковали Нагиева в социальных сетях.

После этого артист снова замкнулся в себе и перестал появляться в информационном пространстве. Преданных поклонников это расстроило и обеспокоило. До Дмитрия сумели достучаться в комментариях. Артиста спросили, почему он редко в Сети. Актер снизошел до ответа.

"На сегодняшний день я воспринимаю социальные сети как учителя. Столько интересных, сложных, поучительных и гадких событий происходит, что на сегодняшний день я немножко приостановил свое общение в социальных сетях", – туманно написал Нагиев.

К слову, ранее стало известно, что уехавший из России Нагиев впал в депрессию.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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