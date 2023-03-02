"Скрывать нечего": выход Нагиева в цветах украинского флага привел к скандалу

"Скрывать нечего": выход Нагиева в цветах украинского флага привел к скандалу
Дмитрий Нагиев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Действия шоумена вызывают недоумение

Известные российский телеведущий Дмитрий Нагиев, как и многие отечественные звезды, продолжает играть в молчанку и пока не обозначил свою позицию по поводу происходящего на территории украинского государства. Поклонников такое положение дел заметно раздражает. Фанаты стараются понять своего любимца по тайным знакам.

Недавнее появление артиста в социальных сетях привело к громкому интернет-скандалу. Нагиев вышел на связь с поклонниками во время прогулки. Где конкретно находится артист, непонятно. Дмитрий записал видеообращение, посвященное приходу весны. При этом артист одет в желтую куртку, что на фоне голубого неба вызвало вопросы у пользователей Сети.

"Больше нечего скрывать", "Красивое сочетание цветов: голубое небо и желтая куртка", "Совпадение? Не думаю", "Каждый видит свое", – рассуждают в комментариях поклонники знаменитости.

Фото: соцсети

Такое пристальное внимание публики к Нагиеву связано с рядом неоднозначных поступков знаменитости. Недавно он отказался вести премию "Муз-ТВ", а также регулярно публикует в социальных сетях контент странного содержания. Некоторые убеждены: подобное поведение обусловлено тем, что Нагиев не может прямо обозначить свою политическую позицию из-за страха.

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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