Действия шоумена вызывают недоумение

Известные российский телеведущий Дмитрий Нагиев, как и многие отечественные звезды, продолжает играть в молчанку и пока не обозначил свою позицию по поводу происходящего на территории украинского государства. Поклонников такое положение дел заметно раздражает. Фанаты стараются понять своего любимца по тайным знакам.



Недавнее появление артиста в социальных сетях привело к громкому интернет-скандалу. Нагиев вышел на связь с поклонниками во время прогулки. Где конкретно находится артист, непонятно. Дмитрий записал видеообращение, посвященное приходу весны. При этом артист одет в желтую куртку, что на фоне голубого неба вызвало вопросы у пользователей Сети.

"Больше нечего скрывать", "Красивое сочетание цветов: голубое небо и желтая куртка", "Совпадение? Не думаю", "Каждый видит свое", – рассуждают в комментариях поклонники знаменитости.





Такое пристальное внимание публики к Нагиеву связано с рядом неоднозначных поступков знаменитости. Недавно он отказался вести премию "Муз-ТВ", а также регулярно публикует в социальных сетях контент странного содержания. Некоторые убеждены: подобное поведение обусловлено тем, что Нагиев не может прямо обозначить свою политическую позицию из-за страха.

