Нагиев нашелся в США после скандала с украинским флагом

Похожего на него мужчину заметили на закрытой вечеринке

Последняя публикация Дмитрия Нагиева в соцсетях стала крайне скандальной. Из-за желтой куртки, синего неба и неоднозначной фразы россияне обвинили шоу-мена в поддержке Украины – люди стали писать, что якобы знаменитость так продемонстрировал украинский флаг. После этого он пропал из публичного поля зрения и перестал выкладывать какие-либо посты.

Однако недавно крайне похожего на него мужчину заметили на закрытой вечеринке в США. Кадры с нее публиковала Алена Краснова, супруга Никиты Преснякова.

На видео неизвестный лысый мужчина в красном костюме и очках зажигательно танцует с девушкой. Алена дополнительно отметила под видео Дмитрия Нагиева, но с вопросительными знаками и смеющимся смайликом, намекая, что мужчина может быть просто невероятно похож на знаменитого российского актера.

Где именно сейчас находится Нагиев неизвестно. Периодически высплывает информация, что он выходит на театральную сцену или ведет закрытые корпоративы за круглую сумму денег – спрос на артиста остается крайне высоким, даже несмотря на ее редкую публичность с февраля прошлого года.