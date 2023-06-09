Нагиев нашелся в США после скандала с украинским флагом

Нагиев нашелся в США после скандала с украинским флагом
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Похожего на него мужчину заметили на закрытой вечеринке

Последняя публикация Дмитрия Нагиева в соцсетях стала крайне скандальной. Из-за желтой куртки, синего неба и неоднозначной фразы россияне обвинили шоу-мена в поддержке Украины – люди стали писать, что якобы знаменитость так продемонстрировал украинский флаг. После этого он пропал из публичного поля зрения и перестал выкладывать какие-либо посты. 

Однако недавно крайне похожего на него мужчину заметили на закрытой вечеринке в США. Кадры с нее публиковала Алена Краснова, супруга Никиты Преснякова.

На видео неизвестный лысый мужчина в красном костюме и очках зажигательно танцует с девушкой. Алена дополнительно отметила под видео Дмитрия Нагиева, но с вопросительными знаками и смеющимся смайликом, намекая, что мужчина может быть просто невероятно похож на знаменитого российского актера. 

Фото: соцсети

Где именно сейчас находится Нагиев неизвестно. Периодически высплывает информация, что он выходит на театральную сцену или ведет закрытые корпоративы за круглую сумму денег – спрос на артиста остается крайне высоким, даже несмотря на ее редкую публичность с февраля прошлого года.

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