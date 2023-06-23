Директор Нагиева пришла в бешенство после вопроса о миграции актера

Помощница посоветовала россиянам лучше следить за творчеством актера

Директор Дмитрия Нагиева отдувается за артиста, который еще в 2022 году залег на дно. Поговаривают, что шоумен собирается покинуть Россию навсегда. Якобы именно из-за этого решил долгое время не появляться в медиа – да и вообще свернул многие свои проекты.

Впрочем, директор шоумена утверждает, что тот "на месте". И никуда уезжать не собирается – как снимался, так до сих пор пытается сниматься в своих проектах. О переезде из родной страны нет и речи.

"Он не покидал Россию, не покидает и не планирует", – высказалась Елена Шайкина.

По словам помощницы российского актера, все проекты с участием Дмитрия служат верным доказательством того, что ни о какой эмиграции не может быть и речи. А потому публике, с ее слов, необходимо внимательнее следить за творчеством Нагиева.

А не так давно ведущего шоу "Голос" обнаружили в Штатах, после чего публика начала рвать и метать – до тех пор, пока не оказалось, что "Дмитрием" был на деле его двойник и диджей Иван Гант, постоянно работающий на развлекательных мероприятиях.