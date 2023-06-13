Почему Нагиев "сбежал" из США: всплыла реальная причина

Дима уже дома

Медиа запестрели заголовками о предполагаемом бегстве Дмитрия Нагиева в Соединенные Штаты. Некоторые начали заявлять, что ведущий позарился на заокеанские гонорары, оставив и дом родной, и душу. Однако все оказалось куда интереснее.

Поводом стал снимок с лысым мужчиной, невероятно схожим с виновником торжества – казалось бы, практически идентичные черты лица и фигура ведущего "Голоса" не оставляют сомнений, что заметили в Штатах именно Нагиева, который крутил диджейский пульт на вечеринке у иностранного исполнителя Сэма Пикара.

Увы, тем самым лысым красавцем оказался не Дмитрий – в качестве диджея на вечеринке выступил его двойник Иван Гант, работающий ведущим на светских мероприятиях и развлекающим народ в социальных сетях. Гант, кстати, работал двойником российского актера на съемках популярного молодежного телесериала "Физрук". По всей вероятности, Иван вошел во вкус и начал мимикрировать под своего патрона, веселя людей.

Впрочем, где сам Дмитрий находится в настоящее время, никому неизвестно. В прошлом году стали поговаривать, что Нагиев улетел из России вместе с многочисленной тусовкой звезд из актеров и певцов. Однако Нагиев вышел на связь с поклонниками, заявив, что все недоброжелатели, выпроваживающие его на Запад, могут "сами уезжать отсюда, а Дима – дома".