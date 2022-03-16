Ведущий заявил, что недоброжелатели могут сами ехать куда угодно

Известный российскй телеведуший, шоумен Дмитрий Нагиев уже успел вслед за остальными звездами отечественной сцены попрощаться с поклонниками в ныне заблокированном Instagram. Артист стал крайне редко выходить на связь с подписчиками, и многие предположили, что тот якобы уже покинул Россию.

Как и многие остальные российские звезды, Нагиев столкнулся с волной ненависти с вездесущими интернет-пользователями, которые начали атаковать селебов с причиной и без нее. Дмитрий решил положить этому конец, записав видеоролик, на котором идет где-то в сельской местности, тепло одетый – в дубленке и шапке. На камеру актер сообщил, что никуда уезжать не собирается.

Нагиев заявил, что те, кто отправляют его из родной страны куда подальше за рубеж, могут сами отбыть по известному адресу.

"Тем, кто говорит: уезжай отсюда! Сам уезжай отсюда. Дима дома", – высказался с серьезным лицом артист.

Поклонники пришли в восторг: кумир наконец-то прервал молчание и высказался по поводу слухов о своем "отъезде" из родной страны. У подписчиков буквально отлегло от сердца. Многие сообщили, что теперь Нагиев "достоин уважения" и сказал, как отрезал.

Напомним, что за последние пару недель из России улетело много звезд российской сцены, включая Аллу Пугачеву с Максимом Галкиным, которые, по некоторым данным, сейчас находятся где-то в Израиле. Примадонна же заявила, что лечит там подорванное здоровье, а детям устроила отдых на школьных каникулах. Каникулы уже закончились несколько дней назад, а в учебной гимназии нет ни Гарри, ни Лизы, но это уже совсем другая история.