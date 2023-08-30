Готов Деда Мороза играть: в семье Урганта новая беда

Готов Деда Мороза играть: в семье Урганта новая беда
Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
К делу подключился отец шоумена

Один из самых популярный отечественных телеведущих, продюсер и актер Иван Ургант пропал с голубых экранов примерно полтора года назад. Артист шокировал фанатов своей политической позицией.

Проблемы у шоумена начались после того, как он публично осудил специальную военную операцию. Реакция актера на решение главы государства о защите мирных жителей Донбасса обернулось для него настоящей бедой.

Иван Ургант потерял часть поклонников – патриотично настроенные граждане оказались недовольны его скандальными высказываниями. Кроме того, артист лишился основной работы.

Из эфира Первого канала пропала рейтинговая программа "Вечерний Ургант". Сам ведущий к тому времени перестал делать публичные заявления и не стал комментировать свой уход. Однако медиаменеджеры объяснили свое решение изменением сетки вещания в пользу информационных программ.

Кстати, по той же причине из сетки Первого канала убрали авторскую программу Владимира Познера. Сам журналист СВО не комментирует, однако предпочитает обитать за границей.

Иван Ургант в других странах практически не востребован, да и в России он выступает редко. Однако, в его семье случилась новая беда. Крестника отца шоумена не берут в детский сад из-за отсутствия московской прописки.

"С крестным Феди, актером Андреем Ургантом, мы уже даже смеялись, что если надо, он готов на новогоднем утреннике Деда Мороза сыграть, лишь бы Федю зачислили в государственный садик",

– рассказала мать малыша, которая приходится отцу Ивана Урганта бывшей гражданской женой. К слову, ребенок рожден от другого мужчины.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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