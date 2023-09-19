Пропавшего после старта СВО Борисова возвращают на Первый канал

Пропавшего после старта СВО Борисова возвращают на Первый канал
Дмитрий Борисов. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Руководство первой кнопки решило судьбу телеведущего

Молодой телеведущий Дмитрий Борисов пришел на Первый канал на замену Андрею Малахову. Сначала публика настороженно отнеслась к новому лицу, однако энергичный молодой человек быстро заслужил расположение российского зрителя. Когда Борисов пропал из эфира после старта специальной военной операции, полюбившие его россиянине серьезно расстроились.

Передачу, которую вел Дмитрий Борисов, сняли с сетки вещания, как и многие развлекательные программы – в сложный для нашей страны год подобный контент казался не совсем уместным. Однако постепенно ситуация стабилизируется, и любимые программы возвращаются в сетку вещания.

Руководство первой кнопки приняло решение и по Борисову. Теперь он будет вести новую программу, которая получила название "Эксклюзив". На телешоу Борисов встретится с отечественными звездами для того, чтобы поговорить по душам. Артист подчеркнул, что очень рад своему возвращению на телевидение и с нетерпением ждет встречи с любимыми зрителями.

К слову, недавно было сделано громкое заявление о личной жизни другого популярного телеведущего Ивана Урганта. По некоторым данным, он на протяжении многих лет изменял любимой жене.

Источник: Первый канал ✓ Надежный источник

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